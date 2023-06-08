Эксклюзив 08 июня 2023, 14:22 «Факел 2 метра». Рабочий погиб при возгорании газовой трубы на севере Москвы Рабочий погиб при возгорании газовой трубы на Ленинградском проспекте в Москве РИА «Новости»

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Рабочий погиб при возгорании газовой трубы на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом «360» сообщил источник.

«Газ загорелся в трубопроводе, в котловане на улице Песчаной. Факельное горение, два метра над землей», — уточнил источник.

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Он уточнил, что сначала загорелась деревянная опалубка котлована на глубине 1,5 метра. ЧП произошло буквально в трех метрах от жилого дома на Ленинградском проспекте.

«Дом разноуровневый: шесть и 12 этажей старой постройки. Угрозы перехода огня на жилое строение не было. Газ в доме отключили, жильцы не пострадали», — отметил источник.

Газовый факел затронул припаркованный рядом автомобиль Mitsubishi, иномарка сгорела.

Источник пояснил, что с факельным горением было непросто справиться.

«Сейчас факельное горение сбили, газ не перекрыли, работают пенные стволы», — заключил он.

В начале мая мощный взрыв на газоснабжающей станции произошел в Узбекистане.