08 июня 2023, 14:22
«Факел 2 метра». Рабочий погиб при возгорании газовой трубы на севере Москвы
Рабочий погиб при возгорании газовой трубы на Ленинградском проспекте в Москве
Рабочий погиб при возгорании газовой трубы на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом «360» сообщил источник.
«Газ загорелся в трубопроводе, в котловане на улице Песчаной. Факельное горение, два метра над землей», — уточнил источник.
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Он уточнил, что сначала загорелась деревянная опалубка котлована на глубине 1,5 метра. ЧП произошло буквально в трех метрах от жилого дома на Ленинградском проспекте.
«Дом разноуровневый: шесть и 12 этажей старой постройки. Угрозы перехода огня на жилое строение не было. Газ в доме отключили, жильцы не пострадали», — отметил источник.
Газовый факел затронул припаркованный рядом автомобиль Mitsubishi, иномарка сгорела.
Источник пояснил, что с факельным горением было непросто справиться.
«Сейчас факельное горение сбили, газ не перекрыли, работают пенные стволы», — заключил он.
В начале мая мощный взрыв на газоснабжающей станции произошел в Узбекистане.
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