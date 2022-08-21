Эвакуацию двух населенных пунктов из-за лесных пожаров объявили в Рязанской области

Спасатели временно эвакуируют жителей деревни Ольгино и поселка Деулино в связи с ухудшением погодных условий в Рязанской области, где бушует лесной пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы региона Павел Малков.

Ольгину предстоит полная эвакуация (25 человек), а Деулину — частичная эвакуация. Эта мера необходима для перегруппировки сил пожарных для усиления защиты поселков от возможного перехода огня и безопасности людей.

«Руководство районов вместе с представителями регионального МЧС проводят необходимые организационные мероприятия, контролируют процесс. Жители могут уехать на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Подготовлены временные пункты размещения людей», — написал Малков.

Глава региона добавил, что на месте осталась группировка техники и личного состава спасателей, в ближайшие время ее усилят.

Также Малков опроверг слухи в соцсетях о высокой пожарной опасности для деревни Култуки Клепиковского района.

«Задымление деревни вызвано изменившимся направлением ветра. Очаг возгорания расположен на расстоянии 10 километров от деревни», — добавил он.

Корреспондент «360» сообщал с места событий в Деулине, что сотрудники МЧС пообещали местным жителями предоставить транспорт для эвакуации. Экстренные службы сообщали, что пламя может дойти до деревни по верхушкам деревьев в течение часа.