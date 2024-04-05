Важное 05 апреля 2024, 20:45 Появилось видео прорыва дамбы в Орске МЧС России: экстренная эвакуация людей началась в Орске из-за прорыва дамбы

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В Орске произошел прорыв дамбы. Власти начали экстренную эвакуацию людей из зоны затопления, в распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП.

МЧС России по Оренбургской области в Telegram-канале сообщило о прорыве дамбы и эвакуации людей. По информации ведомства, в Орске усилили группировку спасателей.

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По сообщению Telegram-канала Mash, из-за прорыва дамбы власти Орска эвакуируют население Старого города, поселка Никель, площади Гагарина, улицы Строителей и Докучаева. Эвакуация происходит в экстренном режиме, жителей этих частей города просят «немедленно бежать» в пункты временного размещения.

Паводок в Орске начался несколько дней назад. Из-за стремительного таяния льдов на реке Урале дамба дала трещины. Жителей начали эвакуировать заранее из-за угрозы возможной аварии на техническом сооружении.