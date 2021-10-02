Эвакуатор забрал машину с младенцев в Москве

Машину с младенцем внутри эвакуировали в Москве из-за парковки под запрещающим знаком. Ребенка в салоне авто не заметили из-за тонированных стекол. Здоровью малыша ничто не угрожает, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дептранс сообщил, что эвакуировали машину 1 октября на 16-й Парковой улице. Специалист по регламенту осмотрел припаркованную под запрещающим знаком машину, сфотографировал ее, после чего начал грузить на эвакуатор.

«О том, что в машине находится ребенок стало известно только спустя 20 минут — мать позвонила в диспетчерскую ГИБДД, а коллеги — нам. Эвакуатор тут же остановили», — говорится в сообщении ведомства.

Департамент транспорта Москвы напомнил россиянам, что оставлять маленьких детей в машине без присмотра запрещено ГИБДД. На улице холодает, и ребенок мог замерзнуть, получить тепловой удар или даже умереть от нехватки воздуха. В деле разбираются сотрудники органов опеки.

Двухлетний мальчик, оставленный родителями в салоне машины, погиб в Ростовской области. В какой-то момент автомобиль загорелся, ребенок получил серьезные ожоги. Врачи не смогли спасти малыша.