13 июля 2020, 20:44
Двухлетний мальчик сгорел в машине в Ростовской области
В Ростовской области двухлетний мальчик сгорел в машине. Инцидент произошел в Дубовском районе Ростовской области. Об этом сообщило РИА ФАН.
Отмечается, что родители оставили ребенка одного в салоне автомобиля. Каким-то образом там начался пожар, мальчик получил серьезные ожоги. Его достали из машины и госпитализировали. Однако врачи не смогли спасти малыша.
В салоне автомобиля нашли спички. Выясняются все обстоятельства смерти мальчика.