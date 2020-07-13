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    13 июля 2020, 20:44

    Двухлетний мальчик сгорел в машине в Ростовской области

    Анастасия Кременчугская

    В Ростовской области двухлетний мальчик сгорел в машине. Инцидент произошел в Дубовском районе Ростовской области. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Отмечается, что родители оставили ребенка одного в салоне автомобиля. Каким-то образом там начался пожар, мальчик получил серьезные ожоги. Его достали из машины и госпитализировали. Однако врачи не смогли спасти малыша.

    В салоне автомобиля нашли спички. Выясняются все обстоятельства смерти мальчика.