Двухлетний мальчик сгорел в машине в Ростовской области

Отмечается, что родители оставили ребенка одного в салоне автомобиля. Каким-то образом там начался пожар, мальчик получил серьезные ожоги. Его достали из машины и госпитализировали. Однако врачи не смогли спасти малыша.

В салоне автомобиля нашли спички. Выясняются все обстоятельства смерти мальчика.