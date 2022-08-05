Проверку системы пожаротушения на складе Ozon в Истре в этом году не проводили

Сгоревший склад маркетплейса Ozon в городском округе Истра был оборудован системами пожаротушения. Они сработали после возникновения огня, но площадь пожара была очень большая. Об этом заявила в беседе с «360» директор по коммуникациям компании Ozon Мария Заикина.

Она подчеркнула, что в этом году проверку системы провести не успели.

«Проверку системы пожаротушения проводили в 2021 году. Это подтвердили надзорные органы. При проверке все системы сработали. По регламенту противопожарное оборудование таких зданий проверяется раз в год. В этом году она только планировалась», — заявила Заикина.

Представитель маркетплейса добавила, что правила хранения товаров соблюдались. Легковоспламеняющиеся товары хранились в специальной зоне, которая пострадала меньше всего.

«Когда началось возгорание в другом блоке, такие товары очень быстро вынесли из здания», — отметила Заикина.

На вопрос о том, с чем может быть связано такое быстрое распространение огня, представитель Ozon предложила дождаться официальных результатов следствия.

Ранее ведущий эксперт ООО «Научно-производственная компания — Фонд пожарной безопасности» Константин Кузнецов рассказал, что все материалы имеют специальную степень горючести — от нуля до четырех. Комментируя опубликованные в Сети кадры начала возгорания на складе Ozon, он заявил, что в данном случае речь идет об уровне два и выше.

По данным МЧС, площадь пожара на складе Ozon увеличилась с 20 тысяч «квадратов» до 35 тысяч квадратных метров за 27 минут. Как отметил эксперт Кузнецов, быстрое распространение пламени — это главный показатель, что загорелись материалы с высоким показателем к горючести.