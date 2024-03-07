Эксклюзив 07 марта 2024, 18:07 «Это как можно?!» Перевернувшийся в Петрозаводске пассажирский автобус попал на видео Видео «360»: автобус с пассажирами опрокинулся в Петрозаводске, пострадали трое

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Рейсовый автобус с пассажирами въехал в ограждение и опрокинулся в Петрозаводске на перекрестке в районе Лососинского шоссе. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, что транспортное средство лежит на боку. Рядом с местом аварии находятся несколько машин ДПС. Позже прибыли медики и спасатели, сообщал Telegram-канал «Карельский Дворик».

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Сразу после ДТП люди были в шоке и возмущались. Пассажиры недоумевали, как водитель умудрился опрокинуть автобус. Одна из женщин жаловалась, что мужчина разговаривал за рулем во время поездки. Запись, сделанная практически сразу после столкновения в салоне авто, также оказалась у «360».

«Это как можно перевернуться?!» — кричала одна пассажирка.

«Потому что едут, по телефонам говорят», — комментировала другая.

Полиция Карелии в Telegram-канале сообщила, что, предварительно, 53-летний водитель ПАЗа не справился с управлением. В результате аварии пострадали двое подростков и женщина. Последняя, предположительно, получила перелом ноги.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка в целях принятия процессуального решения», — передали в МВД по Республике Карелия.

Ранее два человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Тюмени. Водитель ЛиАЗ нарушил правила проезда перекрестка и врезался в МАЗ.