29 февраля 2024, 19:02
Два человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Тюмени
Два пассажирских автобуса столкнулись на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского в Тюмени вечером 28 февраля. В аварии пострадали два человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель за рулем машины ЛиАЗ нарушил правила проезда перекрестка и врезался в автобус МАЗ. От удара его отбросило в мачту освещения.
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Отмечается, что различные травмы в аварии получили две девушки, сейчас специалисты устанавливают причины ДТП.
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