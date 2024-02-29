Происшествия 29 февраля 2024, 19:02 Два человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Тюмени

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Два пассажирских автобуса столкнулись на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского в Тюмени вечером 28 февраля. В аварии пострадали два человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель за рулем машины ЛиАЗ нарушил правила проезда перекрестка и врезался в автобус МАЗ. От удара его отбросило в мачту освещения.

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Отмечается, что различные травмы в аварии получили две девушки, сейчас специалисты устанавливают причины ДТП.