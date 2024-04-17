17 апреля 2024, 03:27
Еще одного причастного к теракту в «Крокус Сити Холле» арестовали в Твери
Причастного к теракту в «Крокус Сити Холле» арестовали в Твери
В Твери арестовали мужчину, который фиктивным образом зарегистрировал в своем доме обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба Московского районного суда города.
Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по статье 322.2 Уголовного кодекса РФ сроком на 2 месяца — до 11 июня 2024 года включительно.
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Гражданин Таджикистана, который также имеет российский заграничный паспорт, зарегистрировал в своем помещении Аминчона и Диловара Исломовых*, являющихся фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле».
По версии следствия, Аминчон Исломов* вместе со своим братом продал террористам автомобиль, на котором они приехали в концертный зал, а после совершения преступления пытались на нем скрыться.
* внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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