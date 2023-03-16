Происшествия 16 марта 2023, 10:55 Еще один пожар случился в Астраханском заповеднике Еще один пожар на площади 4 тысячи гектаров случился в Астраханском заповеднике РИА «Новости»

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Новый пожар произошел на территории Астраханского заповедника, огонь распространился на площади порядка четырех тысяч гектаров. Первый удалось локализовать. Об этом сообщил представитель заповедника РИА «Новости».

Собеседник агентства рассказал, что по состоянию на утро четверга природный пожар на острове Блинов, на Обжоровском участке заповедника, спасатели локализовали огонь. Однако выгорело порядка 3,25 тысячи гектаров.

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«К сожалению, ночью на Обжоровский участок пришел второй пожар. <…> Ориентировочная площадь, пройденная огнем, — около четырех тысяч гектаров», — добавил он.

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Представитель заповедника уточнил, что пламя перекинулось со стороны правого берега протока Старая Протока. Пожарным мешает сильный ветер, его порывы достигают 20 метров в секунду.

Астраханский государственный заповедник появился в 1919 году в дельте Волги. Его создали для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Общая площадь данной территории составляет примерно 68 тысяч гектаров.