Происшествия 15 марта 2023, 17:24 Пожар охватил заповедник в Астраханской области Пожар на площади около трех тысяч гектаров произошел в Астраханском заповеднике РИА «Новости»

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Пожар произошел на территории Астраханского государственного заповедника, площадь распространения огня составила примерно три тысячи гектаров. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба заповедника.

«Пожар движется предельным фронтом в 1,5 километра. Огонь прошел уже около трех тысяч гектаров», — отметили в публикации.

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К ликвидации огня привлекли семь единиц техники и 14 сотрудников Астраханского заповедника.

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Наиболее тяжелая обстановка в районе полуострова Блинов. Из-за сложного рельефа он недоступен для тушения силами водной и наземной техники. Также ситуация осложнена сильным ветром с порывами до 19 метров в секунду.

Астраханский государственный заповедник организовали в дельте Волги в 1919 году для сохранения околоводных и водоплавающих птиц. Он относится к водно-болотным угодьям мирового значения, общая площадь территории составляет порядка 68 тысяч гектаров.