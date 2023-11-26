Важное 26 ноября 2023, 11:06 Еще четыре украинских БПЛА сбили над территорией России Минобороны: ПВО перехватили еще 4 украинских БПЛА над тремя областями России РИА «Новости»

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ВС России пресекли удары украинских беспилотников по территориям Брянской, Смоленской и Тульской областей. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Около 09:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

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Российские ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей.

В ночь на 26 ноября Вооруженные силы Украины пыталась атаковать дронами другие российские регионы, в том числе Подмосковье. Над четырьмя округами Московской области ВС РФ смогли перехватить пять БПЛА.

Кроме того, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о попытке ВСУ атаковать территорию региона. Беспилотники самолетного типа уничтожили силы ПВО и РЭБ.