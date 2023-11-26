Происшествия 26 ноября 2023, 10:16 Атаку БПЛА самолетного типа предотвратили в Смоленской области Губернатор Анохин: силы ПВО и РЭБ подавили атаку БПЛА в Смоленской области РИА «Новости»

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Утром 26 ноября на территории Смоленской области предотвратили попытку атаки Украины. Беспилотники самолетного типа уничтожили силы ПВО и РЭБ Минобороны России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны была подавлена атака БПЛА самолетного типа», — написал он.

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Анохин уточнил, что ее предотвратили в Смоленском районе области. По его словам, пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте уже работают оперативные службы.

Губернатор региона попросил жителей не распространять фото- и видеоматериалы с беспилотниками в социальных сетях.

Беспилотник самолетного типа также сбили в небе над Брянской областью. Украина в ночь на 26 ноября пыталась атаковать БПЛА и другие российские регионы, в том числе Подмосковье. Над четырьмя округами Московской области перехватили пять дронов.