СК подтвердил гибель рабочего на затопленной шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе

Уголовное дело завели следователи после затопления и обрушения в шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области. Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что на аварийном участке погиб один человек, еще один горняк выбрался на поверхность самостоятельно.

В ведомстве уточнили, что на всей территории шахты находились 284 человека. В данный момент под землей остаются 17 рабочих, которые обеспечивают ее работоспособность. Опасности для их жизни и здоровья нет.

По факту аварии следователи завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека. В данный момент на месте работают криминалисты. Ведомство опубликовало видео с места событий.

В ближайшее время следователи намерены допросить руководителей и работников предприятия, а также провести выемку документов. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему про все обстоятельства аварии и поставил расследование на свой контроль.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной затопления участка шахты «Ерунаковская-8» стал прорыв в системе водоотлива. Один из собеседников уточнил, что в результате аварии погиб один рабочий.