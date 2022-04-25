Один человек погиб в шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе из-за прорыва водоотвода

Сотрудников шахты «Ерунаковская-8» в Кузбассе экстренно эвакуируют из-за прорыва в системе водоотлива предприятия. О ЧП сообщил источник ТАСС. По его данным, в результате происшествия погиб один человек.

Собеседник агентства уточнил, что двое горняков, которые были в районе аварийного участка, не выходят на связь. На месте работают горноспасатели.

По информации РЕН ТВ, под землей все еще находятся 284 человека. В Telegram-канале «112» уточнили, что 11 шахтеров уже вышли на поверхность.

Официально данных о погибшем горняке пока не поступало.