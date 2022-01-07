Енисей вышел из берегов и затопил 25 участков под Красноярском. Видео

Река Енисей вышла из берегов в районе поселка Стрелка под Красноярском, затопив 25 приусадебных участков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила газета «Известия».

Уровень воды поднялся на 55 сантиметров и составляет 885 сантиметров, тогда как критическая норма — 830 сантиметров.

Всего в Стрелке проживают около 4,6 тысячи человек. Три пункта временного размещения готовы принять жителей, общая вместимость сооружений 107 человек.

Отмечается, что произошел срыв кромки ледостава, после чего уровень воды резко поднялся.

Напомним, поселок Кокуй в Забайкальском крае в преддверии Нового года пережил затопление, грунтовые воды прорвали одну из дамб.

Ранее сообщалось, что в шести населенных пунктах Сретенского района Забайкалья из-за выхода грунтовых вод и образования наледи был объявлен режим ЧС. Из резервного фонда на устранение проблем было выделено 16 миллионов рублей.