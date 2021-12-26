Грунтовые воды прорвали дамбу в Забайкалье

Поселок Кокуй в преддверии Нового года пережил затопление, грунтовые воды прорвали одну из дамб. Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкалького края.

Губернатор региона Александр Осипов поручил решение проблемы и. о. заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексею Кошелеву, Минприроды края и властям Сретенского района.

«Вода пошла в сторону села. Сейчас по водоотводным каналам постараемся отвести воду в реку, после чего приступим к восстановлению дамбы», — сообщил Осипов.

Ранее в шести населенных пунктах Сретенского района Забайкалья из-за выхода грунтовых вод и образования наледи был объявлен режим ЧС. Из резервного фонда на устранение проблем было выделено 16 миллионов рублей.

Ране Осипов выступил с предложением к правительству, которое вызвало общественный резонанс. Он сообщил, что необходимо оцеплять кварталы для вакцинации жителей региона от коронавируса. Однако позднее он выступил с заявлением, что его слова неправильно истолковали.