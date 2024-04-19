Происшествия 19 апреля 2024, 10:23 Энергодар остался без света из-за аварии с ЛЭП у Мелитополя РИА «Новости»

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Энергодар и расположенные рядом с ним населенные пункты в Запорожской области потеряли доступ к электричеству в связи с аварийным отключением ЛЭП. Об этом сообщили представители городской администрации в Telegram-канале.

По данным властей Энергодара, неполадки возникли с линией энергопередачи, идущей из Мелитополя.

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«Ночью произошло аварийное отключение высоковольтной линии 171», — подчеркнули в администрации.

Telegram-канал «Главное в Мелитополе» заявил, что специалисты уже приступили к ремонту высоковольтной линии. По информации издания, без света остались жители первого и второго микрорайонов Энергодара.

Ранее аварийные отключения электричества в городе фиксировались 16 апреля. В тот же день по Энергодару ударил украинский БПЛА. Он атаковал первый микрорайон города.