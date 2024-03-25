Криминал 25 марта 2024, 22:27 Раскрыты действия арестованных соучастников террористов в Crocus City Hall Бастрыкин: трое соучастников террористов предоставили им машину и квартиру РИА «Новости»

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Арестованные соучастники террористов предоставили им квартиру и машину, а также перевозили деньги. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил в ходе совещания о мерах, принимаемых после теракта в Crocus City Hall.

«Задержали еще трех человек, которые оказывали помощь при подготовке теракта. Они предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения и перевозили денежные средства», — сказал он.

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Басманный суд Москвы арестовал троих обвиняемых по делу о теракте в Crocus City Hall на два месяца. Сегодня под стражу отправили Аминчона и Диловара Исломовых, а также Исроила Исломова.