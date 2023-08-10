Происшествия 10 августа 2023, 06:07 Крупный пожар в Домодедове локализовали МЧС: пожар в автосервисе в Домодедове локализовали на площади 1200 кв. метров

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К утру 10 августа огнеборцам удалось локализовать пожар в Домодедове. Его площадь составила 1200 квадратных метров, сообщило РИА «Новости» Главное управление МЧС России по Московской области.

Пожар локализовали на площади 1200 квадратных метров в 04:18.

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Возгорание на Объездном шоссе в селе Константинове началось ночью. В местных пабликах рассказали о хлопках, после которых в автосервисе разгорелся огонь. По одной из версий, взорвались газовые баллоны.

В Сергиевом Посаде продолжили разбор завалов на месте взрыва склада пиротехники и поиск людей, которые могли остаться под обломками. Спасатели работают круглосуточно, «360» показал кадры с места ЧП. К работе привлекли порядка 200 специалистов. Пропавшими без вести, по данным источника, остались девять человек, глава администрации округа Дмитрий Акулов заявлял о восьми.