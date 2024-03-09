Происшествия 09 марта 2024, 20:17 Электроподстанция загорелась после атаки дронов в Запорожской области Балицкий: в Пологах после атаки дронов ВСУ на подстанции начался пожар Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Пожар разгорелся на электроподстанции в Пологах Запорожской области после атаки украинских дронов. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Евгений Балицкий.

«️Несколько часов назад зафиксирован прилет дронов противника по электрической подстанции. <…> Произошло возгорание подстанции», — написал глава региона.

Реклама

Подстанция питает электричеством Пологи и часть Пологовского района. В результате атаки электроснабжение этих районов прекращено, сообщил губернатор.

По информации Балицкого, пострадавших нет. На подстанции работают оперативные службы. После ликвидации пожара приступят к восстановительным работам.

Российская армия улучшила свои позиции в районе села Работино. На освобожденных территориях активно восстанавливают инфраструктуру.