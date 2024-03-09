09 марта 2024, 20:17
Электроподстанция загорелась после атаки дронов в Запорожской области
Балицкий: в Пологах после атаки дронов ВСУ на подстанции начался пожар
Пожар разгорелся на электроподстанции в Пологах Запорожской области после атаки украинских дронов. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Евгений Балицкий.
«️Несколько часов назад зафиксирован прилет дронов противника по электрической подстанции. <…> Произошло возгорание подстанции», — написал глава региона.
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Подстанция питает электричеством Пологи и часть Пологовского района. В результате атаки электроснабжение этих районов прекращено, сообщил губернатор.
По информации Балицкого, пострадавших нет. На подстанции работают оперативные службы. После ликвидации пожара приступят к восстановительным работам.
Российская армия улучшила свои позиции в районе села Работино. На освобожденных территориях активно восстанавливают инфраструктуру.
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