Спецоперация 06 марта 2024, 23:51 Балицкий заявил о продвижении российской армии в районе Работина Балицкий: в районе Работино ВС России улучшили позиции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия улучшила свои позиции в районе села Работино на Херсонском направлении. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, власти региона активно занимаются восстановлением коммунального хозяйства на освобожденных территориях.

Реклама

«Мы улучшили свои позиции, это все, что я могу сказать, все остальное должны комментировать военные», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что на данный момент администрация региона занимается восстановлением и обеспечением «коммунальных функций, которые необходимы на территориях, которые мы освобождаем».

Ранее Балицкий выразил надежду, что территорию Запорожской области освободят в кратчайшие сроки. В регионе активизировались боевые действия. Оживление зафиксировали в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки.