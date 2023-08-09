Эксклюзив 09 августа 2023, 16:16 Электроподстанция загорелась у ТЦ «Метрополис» в Москве Электроподстанция в двухэтажном здании на Ленинградском шоссе загорелась в Москве РИА «Новости»

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На первом этаже двухэтажного здания на Ленинградском шоссе в Москве загорелась электроподстанция. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар начался по адресу Ленинградское шоссе, 16а, строение 5. На втором этаже в нем находятся офисы и спортзал.

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Людей эвакуировали, к месту выехали специальные службы.

По информации СМИ, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ранее в Сергиевом Посаде произошел взрыв на складе пиротехники.