Эксклюзив 29 марта 2023, 07:46 Электрика ударило током при проведении работ в доме на юго-востоке Москвы Источник «360»: электрик получил удар током во время ремонта в доме на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Электрика ударило током при проведении работ в электрощитовой в жилом доме на юго-востоке Москвы. Он обратился за помощью к медикам. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

«Электрик, который проводил работы в жилом доме № 7 в проезде Шелихова обратился за медицинской помощью к бригаде врачей скорой. Он пострадал после удара током», — рассказал источник.

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Он уточнил, что в ночь на среду в этом 25-этажном доме произошел пожар. На первом этаже в электрощитовой загорелись провода. Огонь охватил площадь в один квадратный метр.

«Но электрик пострадал не от пожара, а от удара током», — подчеркнул источник.

В начале февраля подросток погиб от удара током во время купания в ванной в Иркутской области. Мальчик взял мокрыми руками мобильный телефон, который был подключен к зарядному устройству.