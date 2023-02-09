Происшествия 09 февраля 2023, 22:17 Подросток погиб от удара током телефона во время купания в ванной в Иркутской области

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Подросток погиб от удара током в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Следственного комитета.

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Ситуация произошла 8 февраля. Мальчик лежал в ванной. В какой-то момент он решил взять мокрыми руками мобильный телефон, который был подключен к зарядке. В результате 13-летний ребенок погиб на месте происшествия от удара током. Сотрудники органов возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.