10 мая 2020, 23:00
Электричка сбила двух прохожих в Подмосковье
В Московской области между станциями Водники и Хлебниково электропоезд сбил двух мужчин. Один из них погиб на месте, другого доставили в больницу, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Авария произошла в 16:56 мск 10 мая.
«Двое мужчин шли вдоль железнодорожных путей на перегоне станций Водниково — Хлебниково вопреки установленным требованиям безопасности», — заявили в ведомстве.
Их сбила электричка, следовавшая из Голицыно в Дубну. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Ведомство организовало доследственную проверку.
В марте в Ленинградской области под колесами электропоезда погиб пенсионер. 74-летний мужчина переходил пути в неположенном месте и не заметил приближающегося состава. Машинист подавал предупреждающие сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.