Электричка сбила двух прохожих в Подмосковье

Авария произошла в 16:56 мск 10 мая.

«Двое мужчин шли вдоль железнодорожных путей на перегоне станций Водниково — Хлебниково вопреки установленным требованиям безопасности», — заявили в ведомстве.

Их сбила электричка, следовавшая из Голицыно в Дубну. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Ведомство организовало доследственную проверку.

В марте в Ленинградской области под колесами электропоезда погиб пенсионер. 74-летний мужчина переходил пути в неположенном месте и не заметил приближающегося состава. Машинист подавал предупреждающие сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.