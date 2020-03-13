13 марта 2020, 16:44
Пенсионер погиб под колесами электрички в Ленобласти
В Ленинградской области пенсионер угодил под колеса электрички и погиб, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции.
По данным издания, трагедия произошла между железнодорожными станциями Калище и Лебяжье. 74-летний мужчина переходил пути в неположенном месте и не увидел приближающийся поезд. Несмотря на то, что машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, электричка сбила пенсионера. От полученных травм он скончался на месте.