Пенсионер погиб под колесами электрички в Ленобласти

По данным издания, трагедия произошла между железнодорожными станциями Калище и Лебяжье. 74-летний мужчина переходил пути в неположенном месте и не увидел приближающийся поезд. Несмотря на то, что машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, электричка сбила пенсионера. От полученных травм он скончался на месте.