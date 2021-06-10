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    10 июня 2021, 16:47

    Электричка насмерть сбила женщину в Александрове

    Дарья Морозова

    Женщина погибла под колесами электрички в Александрове. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист попытался применить экстренное торможение, но состав остановиться не успел. В результате женщина скончалась на месте происшествия.

    Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Пакистане столкнулись два пассажирских поезда. По предварительным данным, погибли 30 человек.