Около 30 человек погибли при столкновении поездов в Пакистане

В Пакистане столкнулись два пассажирских поезда. По предварительным данным, погибли 30 человек.

Столкновение произошло в районе города Готки в южной провинции Синд, сообщило издание The Tribune. По предварительной информации, погибли 30 человек, еще 50 получили ранения.

Экспресс, направлявшийся из Лахора в Карачи, столкнулся с экспрессом Миллат после того, как он сошел с рельсов по пути в Саргодху из Карачи, сообщает Dawn news. Из-за количества погибших и пострадавших в больницах в Готки, Дхарки, Обаро и Мирпур-Матело была объявлена чрезвычайная ситуация.

Спасатели на месте происшествия столкнулись с трудностями при спасении людей. Многие пассажиры оказались в ловушке внутри перевернутых вагонов. С рельсов сошли около 14 вагонов, еще 6-8 были «полностью уничтожены», сообщил комиссар Готки Усман Абдулла.

«Это сложная задача. Потребуется время, чтобы использовать тяжелую технику для освобождения людей (все еще находящихся в ловушке). Мы также создаем медицинский лагерь для оказания медицинской помощи пострадавшим пассажирам», — сказал он.

Власти Пакистана опасаются, что число погибших в результате аварии может возрасти.