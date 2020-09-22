Режим повышенной готовности ввели в Иркутске после землетрясения

В ночь на 22 сентября в районе озера Байкал произошло землетрясение. Толчки от него чувствовали по всей Бурятии. В Иркутске после случившегося ввели режим повышенной готовности.

На территории республики жертв и разрушений в результате землетрясения нет, уточнили в пресс-службе бурятского ГУ МЧС.

«Толчки ощущались на всей территории Республики Бурятия. <…> Информации о пострадавших и разрушениях не поступало», — сказали в ведомстве.

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Специалисты обследуют населенные пункты.

Эпицентр землетрясения, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, находился в 15 километрах от рабочего поселка Култук Слюдянского района. Толчки почувствовали жители 367 населенных пунктов 12 муниципальных образований. Жилой сектор и социально значимые объекты региона сейчас обследуют специально созданные рабочие группы.

В иркутском городе Слюдянка, рассказали ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе района, без электричества остались 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домов. Свет отключился практически сразу после начала землетрясения. Причины случившегося выясняются.

В пресс-службе администрации Иркутска заявили, что в областном центре по поручению мэра Руслана Болотова введен режим повышенной готовности.

Дежурные службы города собирают информацию о последствиях подземных толчков. В патруль отправили два экипажа аварийно-спасательной службы «Безопасный город». Специалисты проверяют, получили ли здания какие-либо повреждения.

«Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутск​а, работают в штатном режиме», — заключили в пресс-службе.

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали недалеко от Байкала накануне. Через 15 минут после толчков произошел афтершок магнитудой 2-3.