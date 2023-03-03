Происшествия 03 марта 2023, 14:34 Экстренные службы не нашли признаков взрыва в Коломне Глава Коломны: признаков взрыва в городском округе не обнаружили РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экстренные службы обследовали территорию Коломны и не обнаружили признаков взрыва. Об этом заявил в Telegram-канале глава городского округа Александр Гречищев.

Он уточнил, что громкий хлопок слышали жители северной части округа. С ними поддерживали связь во внутренних чатах. Для проверки местности после сообщений сразу выехали экстренные службы.

Реклама

«Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории», — добавил Гречищев.

Глава округа подчеркнул, что обстановка находится под контролем. Возгораний и повреждений не зафиксировали. Газовое и электроснабжение в округе работают в штатном режиме. Он еще раз отметил, что безопасности жителей ничто не угрожает.

«Убедительно прошу не поддаваться на провокации и не доверять фейковым сообщениям, которые могут быть использованы как террористические методы для запугивания населения», — попросил Гречищев.

Информация о том, что в окрестностях города Коломны прозвучал взрыв, появилась в соцсетях поздно вечером 2 марта. Пользователи публиковали видео, на которых слышен звук взрыва. Также активно распространялись кадры, где виден свет от расположенных неподалеку теплиц. Некоторые приняли его за зарево от пожара.

Экстренные службы и правоохранительные органы начали проверку территории. Представители городской администрации вечером заявили, что проверочные мероприятия действительно начались, но от подробностей до окончания работы специалистов воздержались.