Происшествия 02 марта 2023, 23:24 Жители Коломны услышали громкий взрыв ТАСС: правоохранители проверят информацию о взрыве в Коломне

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Жители подмосковного города Коломна и его и окрестностей услышали громкий взрыв вечером 2 марта. Сейчас эту информацию проверяют, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В настоящее время на место происшествия для проверки информации выехали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и экстренных служб», — привело агентство слова своего собеседника.

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В социальных сетях появились кадры, на которых слышен громкий взрыв.

В пресс-службе администрации города также сообщили РИА «Новости», что на место происшествия выехали экстренные службы. Деталей произошедшего пока нет.