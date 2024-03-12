Происшествия 12 марта 2024, 08:04 Экстренное предупреждение объявили на Курилах из-за непогоды МЧС: экстренное предупреждение будет действовать на Курилах 13 марта РИА «Новости»

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Спасатели предупредили жителей южной группы Курил, что 13 марта из-за ухудшения погоды будет действовать экстренное предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.

Муниципальные власти получили сигнал от спасателей, им напомнили о мерах реагирования. В регионе прогнозируют усиление ветра до 28 метров в секунду, в отдельных районах ожидается метель.

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В Северо-Курильском районе экстренное предупреждение будет действовать с 14 марта. Синоптики отметили, что там ожидается сильный снег, ураганный ветер.

Сейчас на юге Курил воздух прогрелся до +2 градуса, на севере температура держится в районе -7 градусов.

В начале марта на Курильских островах в метель пропал смотритель маяка Курбатова.