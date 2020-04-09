Эксперт пожарной безопасности пояснил, почему в доме престарелых возник пожар

«Каждый раз, когда происходит пожар на объектах с наличием маломобильных групп населения, а дом престарелых — это, как правило, люди или ограниченные в своих возможностях передвигаться или вообще не имеющие возможности передвигаться, то к таким зданиям и сооружениям предъявляются очень существенные требования. Но эти существенные требования стали предъявляться к таким зданиям только после 2012 года», — пояснил Кузнецов.

По мнению эксперта, сотрудники, ответственные за пожарную безопасность в здании, не имели достаточной квалификации.

«Есть проблема с электропроводкой, есть проблема с отопительным котлом, при работе которого могут выделяться пожароопасные и взрывоопасные вещества. Электропроводка может быть также нарушена или не соответствовать правилам эксплуатации электроустановок. Все это, конечно, видно, но, к несчастью, обращают на это внимание уже после того, как идет разбор ситуации. На это хорошо подходит русская поговорка: „Знал бы, соломку бы подстелил“. Все становится очевидным когда уже все произошло. Когда здание эксплуатируется, есть определенные требования, регламенты, их частично соблюдают или не соблюдают, или квалификация персонала, который соблюдает эти требования невысока или чрезвычайно низкая, платят за это очень мало, как следствие — большое количество ошибок», — заключил Кузнецов.

Ранее Следственный комитет определил вероятную причину пожара в столичном доме престарелых.