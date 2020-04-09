СК назвал возможную причину пожара в доме престарелых

Для Следственного комитета приоритетной версией причины ЧП в доме престарелых на западе Москвы является неисправность электропроводки и котла отопления. Жертвами пожара стали четыре человека.

«Следствие рассматривает различные версии, приоритетной в настоящее время является неисправность электропроводки и котла отопления», — заявили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Ранее источник «360» заявил, что причиной случившегося стали неполадки в котельной. Там возникли технические проблемы с расширительным баком (разрушение топливоподводящих элементов).

Пожар в доме престарелых «Третий возраст» произошел вечером 8 апреля. В этот момент там находились более 50 человек. Сначала огонь распространился на минус первом и первом этажах. Всего огонь охватил 300 квадратных метров. Среди погибших — три пожилых женщины, живших в пансионате, и один сотрудник дома престарелых.

В результате ЧП пострадали 16 человек. Их госпитализировали. Остальных жителей пансионата отправили в соседний корпус или поселили в социальный реабилитационный центр Ветеранов войн.

Открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследованием занимается первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве.