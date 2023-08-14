Эксклюзив 14 августа 2023, 14:05 Экскаватор откопал на северо-западе Москвы предмет, похожий на зубы динозавра Предмет, похожий на зубы динозавра, обнаружили во время строительных работ в Митине Unsplash

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Неопознанный предмет, напоминающий зубы динозавра, обнаружили в столичном Митине, на стройплощадке подземной парковки. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах Москвы.

Как стало известно, вызов по поводу необычной находки пришел примерно в 13:40. Экскаватор при работах в ЖК «Митинский лес» откопал нечто, что очевидцы при звонке в «112» определили как зубы и чешуя динозавра. Чем на самом деле оказались выкопанные предметы, выясняется.

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Ранее отряд Кузбасского государственного краеведческого музея обнаружил на территории Шестаковского палеонтологического комплекса окаменевшие останки теропода. Это первая в России находка костей этого хищного динозавра мелового периода.