Наука 11 августа 2023, 14:48 Первые в России останки метрового хищного теропода нашли в Кузбассе Кузбасские ученые наткнулись в Шестакове на окаменелости теропода мелового периода

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Отряд Кузбасского государственного краеведческого музея обнаружил на территории Шестаковского палеонтологического комплекса окаменевшие останки теропода. Это уникальная для России находка, заявил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация», — написал он.

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Кости хищного динозавра мелового периода из семейства дромеозаврид нашли в Шестаковском палеонтологическом комплексе Чебулинского муниципального округа во время экспедиции. По предварительной оценке, рост найденного теропода составлял один метр в высоту, длина с учетом хвоста — вдвое больше.

Окаменелости при поддержке властей исследуют. Сергей Цивилев заявил, что к работе привлекут ведущих палеонтологов России.

В Аргентине у населенного пункта Салитраль-Морено нашли останки неизвестного до этого вида небольших динозавров, сообщили «Известия». Он тоже жил в меловом периоде.