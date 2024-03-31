Происшествия 31 марта 2024, 19:49 Бывшего вице-премьера Чувашии задержали по подозрению во взяточничестве Mash: бывшего вице-премьера Чувашии задержали по подозрению в коррупции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранители задержали вице-премьера Чувашии Павла Данилова по подозрению в получении взятки в Москве. Его отстранили от служебных обязанностей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, чиновник получил крупную сумму денег от застройщика. Сама компания принадлежит Чувашской Республике. Также под арест попал директор компании-застройщика. Официально эти данные подтверждены не были.

Реклама

Глава Чувашии Олег Николаев накануне освободил от должности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики Павла Данилова. Документ опубликовали на портале органов власти. Данилов также был министром строительства Чувашии с марта 2021 года по сентябрь 2023 года.

Ранее стало известно об аресте заместителя главы администрации Пскова, начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого. Его заподозрили в получении взятки автомобилем.