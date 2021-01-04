Пермская полиция проводит проверку в связи с самоубийством мужчины, который попал в ДТП в Перми. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Пермскому краю.

По информации источника агентства, погибший — бывший глава колонии «Белый лебедь» Ашот Саркисян. «Да, [это Саркисян]», — цитирует ТАСС своего собеседника.

По данным МВД, ДТП произошло 3 января. Автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с авто Ford Focus. После аварии, как рассказали в главке, водитель внедорожника совершил самоубийство.

«По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили в ведомстве.

Пассажирка Ford пострадала в ДТП. Ей назначено амбулаторное лечение.

Уфимец совершил самоубийство после измены жены. Перед этим он убил своих детей. Про свои намерения 37-летний мужчина рассказал в голосовом сообщении в семейном чате. В нем он обратился к брату.

Как напомнило Ura.ru, в 2018 году арестован сын Ашота Саркисяна Эдгар. Он занимал пост заместителя руководителя следственного отдела по Пермскому району. Его обвинили в получении взятки в размере девяти миллионов рублей. Бывшего начальника колонии также допросили по этому делу. Суд отправил сына Саркисяна в колонию на семь лет и назначил штраф в девять миллионов рублей.