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    27 декабря 2020, 18:59

    Уфимец оставил послание перед убийством сына и дочери

    Алена Макаренко

    Уфимец совершил самоубийство после измены жены. Перед этим он убил своих детей. Мужчина, перед тем как пойти на преступление, объяснил брату мотивы своего поступка. Об этом сообщил Life.
    Уфимец оставил послание перед убийством сына и дочери

    Про свои намерения 37-летний мужчина рассказал в голосовом сообщении в семейном чате. В нем он обратился к брату.

    «Братишка, прощайте! Жена мне изменила, сегодня призналась. Сказала, что любит другого и переспала на корпоративе. Прощайте! Я детей забираю с собой», — сказал житель Уфы.

    Супруги уже давно находились в плохих отношениях, сообщил Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщина хотела развестись с отцом своих детей, но откладывала этот вопрос. Перед злополучным днем Фазыл всю ночь пытался дозвониться до жены. Утром после корпоратива они поговорили, Галия призналась в измене и предложила развестись. В ответ мужчина расплакался. После они ездили по городу и долго разговаривали.

    Спустя некоторое время Фазыл неожиданно успокоился. Вскоре он сказал, что погуляет с детьми во дворе. Житель Башкирии взял сына с дочерью и вышел из дома. Больше мать их не видела.

    Женщина забеспокоилась, муж уехал с детьми на машине, и обратилась в полицию. Правоохранители зашли домой к его бабушке, но не нашли там его. Перед смертью мужчина отправил сообщение в семейный чат и в последний раз поговорил с супругой. Фазыл заявил, что дочка уже мертва, а сын скоро погибнет. На этом беседа прервалась. Позже тела двоих детей с признаками отравления угарным газом нашли в его машине на берегу реки. Там же сидел мертвый мужчина.

    Ранее соседка охарактеризовала семью исключительно как положительную. Родственники всегда были вежливы с ней, опрятны, никогда не ругались, родители не пили.