Уфимец оставил послание перед убийством сына и дочери

Про свои намерения 37-летний мужчина рассказал в голосовом сообщении в семейном чате. В нем он обратился к брату.

«Братишка, прощайте! Жена мне изменила, сегодня призналась. Сказала, что любит другого и переспала на корпоративе. Прощайте! Я детей забираю с собой», — сказал житель Уфы.

Супруги уже давно находились в плохих отношениях, сообщил Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщина хотела развестись с отцом своих детей, но откладывала этот вопрос. Перед злополучным днем Фазыл всю ночь пытался дозвониться до жены. Утром после корпоратива они поговорили, Галия призналась в измене и предложила развестись. В ответ мужчина расплакался. После они ездили по городу и долго разговаривали.

Спустя некоторое время Фазыл неожиданно успокоился. Вскоре он сказал, что погуляет с детьми во дворе. Житель Башкирии взял сына с дочерью и вышел из дома. Больше мать их не видела.

Женщина забеспокоилась, муж уехал с детьми на машине, и обратилась в полицию. Правоохранители зашли домой к его бабушке, но не нашли там его. Перед смертью мужчина отправил сообщение в семейный чат и в последний раз поговорил с супругой. Фазыл заявил, что дочка уже мертва, а сын скоро погибнет. На этом беседа прервалась. Позже тела двоих детей с признаками отравления угарным газом нашли в его машине на берегу реки. Там же сидел мертвый мужчина.

Ранее соседка охарактеризовала семью исключительно как положительную. Родственники всегда были вежливы с ней, опрятны, никогда не ругались, родители не пили.