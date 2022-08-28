Автопробег мажоров не удался. Главное о задержании десятков владельцев дорогущих машин в Москве

Москва в воскресенье стала центром притяжения для владельцев дорогих спорткаров. Десятки автомобилистов решили устроить покатушки по центру столицы. Планы молодых людей нарушили полицейские, которые пресекли несанкционированную акцию. Москвичи уже осудили организаторов и участников несостоявшегося пробега, а в Совете Федерации даже предложили отправить их на Украину. В материале «360» — все, что известно о незадавшихся стритрейсерах на этот час.

Внимание, полиция

Днем в воскресенье криптоблогер Алексей Хитров собрал 200 человек, чтобы устроить красивый заезд. На мероприятие пускали по билетам, которые продавали по цене от 36 тысяч до 270 тысяч рублей. Роскошные автомобили, веселая музыка, хорошая погода. И полиция. Организаторы не учли, что в столице нельзя проводить несанкционированные заезды.

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На место сбора приехали и другие машины — автомобили ГИБДД и автозаки. Стражи правопорядка узнали о готовящейся акции заранее, поэтому любителей роскошной жизни отправили в полицию, а некоторые их спорткары отогнали на стоянку.

По данным правоохранителей, в заезде должны были принять участие более 170 элитных автомобилей. Среди них — Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5 и Bentley Continental GT II.

Ралли, ресторан и баня

Блогер Алексей Хитров, называющий себя предпринимателем и инвестором, анонсировал проведение заезда на своей странице в Instagram*.

«Это будет легендарным событием. <…> В первый день у нас будет легкая тусовка в двух локациях, 28 августа — завтрак для VIP-участников, далее само ралли по нескольким точкам Москвы», — написал молодой человек.

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Он добавил, что умеет делать «большие и красивые тусовки», автопробег в Москве не станет исключением. По словам молодого человека, в конце заезда его участники должны были собраться в ресторане с баней в Подмосковье, а после заселиться в пятизвездочный отель.

По данным Telegram-канала «112», организатора акции задержали. Молодому человеку не раз выносили предостережения о проведении массовых мероприятий.

Мажоров предложили отправить на Украину

На задержание молодых людей отреагировал первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Он пристыдил участников пробега, назвав их «мажорами».

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«А может, их призвать на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях — это им вполне по силам. Глядишь — и мозги встанут на место», — предложил сенатор.

Накануне в Москве случилась авария с участием Ferrari и Lexus. Итальянский спорткар получил значительные повреждения.

* Соцсеть Instagram запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.