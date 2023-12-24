Мир 24 декабря 2023, 22:34 НЛО засняли рядом с лайнером Байдена NYP: рядом с лайнером Байдена дважды пролетел НЛО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два американских плейнспоттера заметили неопознанный летающий объект рядом с самолетом президента США Джо Байдена, когда тот совершал посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом сообщила газета New York Post.

Таинственный объект, похожий на светящийся воздушный шар, попал на видеокамеру братьев Джошуа и Питера Солорзано. Любители наблюдать за взлетами и посадками самолетом снимали президентский лайнер. В тот момент его сопровождали истребители F-35, совершающие дозаправку в воздухе.

Реклама

Братья вели трансляцию из международного аэропорта Лос-Анджелеса 10 декабря. В какой-то момент по небу пролетел серебристый объект.

«Ты это видел? Нам что-то мешает», — спросил Джошуа своего брата.

Объект появился на видео два раза.

«Несколько зрителей говорят, что мы видели НЛО», — заявил Питер в ролике, опубликованном на их YouTube-канале L.A. Flights.

Ранее руководитель уфологической ассоциации Объединения высших офицеров России Валерий Уваров пообещал миру скорый полноценный «первый контакт», по сравнению с которым все мировые кризисы покажутся легкой разминкой.