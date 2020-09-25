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    25 сентября 2020, 23:22

    Экипаж МКС задраил люки в российском сегменте

    Анастасия Кукова

    На грядущие выходные экипаж Международной космической станции (МКС) изолировался в российском сегмента для поиска утечки воздуха. Открытие люков запланировано на 28 сентября на 11:00 мск.
    Экипаж МКС задраил люки в российском сегменте

    Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосомос«. Для выполнения штатных задач экипажу будут доступны модули «Заря», «Звезда», «Поиск», грузовой корабль «Прогресс МС» и пилотируемый «Союз МС». На станции сейчас находятся космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди.

    «Во время работы экипаж будет передавать оперативную информацию о состоянии атмосферы центрам управления полётами стран-партнёров», — сообщил Роскосмос.

    Ранее Крис Кэссиди сообщал, что утечка воздуха для экипажа опасности не представляет, но найти ее все-таки нужно.

    Новости SMI.FM