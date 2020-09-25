Экипаж МКС задраил люки в российском сегменте

На грядущие выходные экипаж Международной космической станции (МКС) изолировался в российском сегмента для поиска утечки воздуха. Открытие люков запланировано на 28 сентября на 11:00 мск.

Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосомос«. Для выполнения штатных задач экипажу будут доступны модули «Заря», «Звезда», «Поиск», грузовой корабль «Прогресс МС» и пилотируемый «Союз МС». На станции сейчас находятся космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди.

«Во время работы экипаж будет передавать оперативную информацию о состоянии атмосферы центрам управления полётами стран-партнёров», — сообщил Роскосмос.

Ранее Крис Кэссиди сообщал, что утечка воздуха для экипажа опасности не представляет, но найти ее все-таки нужно.