Экипаж МКС изолируют для поиска источника утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции будет изолирован на выходных для поиска источника утечки воздуха. Об этом сообщил американский астронавт Кристофер Кэссиди. В Роскосмосе также подтвердили эту информацию.

На своей странице в Twitter астронавт написал, что источник утечки до сих пор не найден, поэтому им придется изолироваться.

«Никакого вреда или риска для нас, как для экипажа, но важно найти утечку, мы не тратим драгоценный воздух», — написал он.

Роскосмос также подтвердил предстоящую изоляцию экипажа. По словам представителей организации, здоровью космонавтов ничего не угрожает. Об этом сообщило РИА «Новости».

Накануне NASA сообщил, что экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха. В конце августа экипаж изолировали по той же причине. Тогда утечку воздуха обнаружили в американском сегменте космической станции. Также утечка воздуха фиксировали 30 августа 2018 года. Причиной стало отверстие в космическом корабле «Союз». Космонавты заклеили его герметиком.