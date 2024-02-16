Происшествия 16 февраля 2024, 18:17 Екатеринбуржец напал на женщину за отказ купить ему кофе Mash: в Екатеринбурге мужчина разбил голову незнакомке за отказ купить ему кофе РИА «Новости»

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Мужчина набросился на незнакомку, которая отказалась покупать ему кофе. Подробностями нападения поделился Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, молодой человек налил себе кипяток и столкнулся с 45-летней женщиной. После этого содержимое стакана разлилось на одежду мужчины. Тогда он стал требовать от посетительницы заказать ему новый напиток.

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Женщина проигнорировала просьбу незнакомца и продолжила выбирать себе кофе. Разозлившись из-за отказа, екатеринбуржец стукнул ее по голове — пострадавшая ударилась о кассу. Нападавший сразу же выбежал из магазина, сейчас его разыскивают.

Жительницу Екатеринбурга госпитализировали. Скорая увезла ее с раной на затылке. Обстоятельства нападения выясняются.

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