Происшествия 04 февраля 2024, 21:54 Екатеринбургские полицейские наказали посетителей БДСМ-вечеринки МВД: екатеринбургские полицейские сорвали БДСМ-вечеринку Freepik

Читать 360tv в

Полиция Екатеринбурга в ходе профилактического рейда пришла на эротическую вечеринку в клубе «Фабрика» в центре города. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, это был профилактический рейд, в рамках которого сотрудники полиции проверили документы у 270 граждан и составили 10 протоколов о нарушении ПДД. Среди посетителей вечеринки полицейские обнаружили двух подростков. Теперь против их родителей возбудят административные дела о неисполнении обязанностей.

Реклама

Еще три человека отказались от медицинского освидетельствования — им выписали штраф за употребление наркотиков или психотропных веществ. В будущем такие рейды планируется проводить регулярно на территории всей Свердловской области, добавили в главке.

В июле 2023 года сотрудники правоохранительных органов и местные активисты разогнали участников БДСМ-фестиваля BDSM Fishing 2023, который планировалось провести в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Организатора мероприятия задержали на 15 суток.