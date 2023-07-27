Эксклюзив 27 июля 2023, 18:45 Появились фото из лагеря БДСМ-активистов под Орехово-Зуевом Фото «360»: участники БДСМ-фестиваля под Орехово-Зуевом скрывали номера на своих авто Телеканал «360»

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Некоторые участники несостоявшегося БДСМ-фестиваля в Орехово-Зуевском городском округе приехали на мероприятия на личных автомобилях, однако номера поспешили заклеить. В распоряжении «360» оказались кадры с мета событий.

Любители острых ощущений расположились на природе — установили палатки, биотуалеты и оборудовали места для приготовления пищи. По соседству с мангалами и обеденными столами стояли аксессуары для пикантных развлечений.

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Царящую идиллию нарушили правоохранители и местные активисты. Территорию оцепили, а участников фестиваля попросили разойтись.

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Фестиваль BDSM Fishing 2023 должен был состояться в лесу возле деревни Анциферово. Организаторы мероприятия активно зазывали на специфический отдых людей со всей страны. Идею не оценили местные жители — они подняли вопрос о недопустимости подобных слетов, их поддержал депутат Госдумы Геннадий Панин.

В дело вмешались правоохранители. В администрации округа рассказали, что знали о готовящемся мероприятии, поэтому заблаговременно организовали рейд. Организатора фестиваля задержали на 15 суток.