Екатеринбург захватили гарь и смог

По Екатеринбургу распространились запах гари и смог. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, передали в ТАСС.

«В связи со смогом на территории Екатеринбурга Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей выполнять рекомендации: окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе), открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Также в МЧС посоветовали пить больше жидкости, не курить, не употреблять алкоголь, долго не гулять и не нагружаться физически. При сильных недомоганиях, при кашле или бессоннице — тут же обратиться к врачу.

Причиной происходящего оказались природные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в управлении экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области.

Ранее медведь вышел к лагерю пожарных на берегу реки Радом в ХМАО. Хищник приблизился к людям после того, как у него сгорела берлога.