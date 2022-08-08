Медведь пришел к пожарным в ХМАО после того, как его берлога сгорела

Медведь ночью вышел к лагерю пожарных на берегу реки Радом в Ханты-Мансийском автономном округе. Хищник приблизился к людям после того, как у него сгорела берлога. Об этом сообщила инженер пожарной охраны «Центроспас-Югория» Ксения Бакшаева РИА «Новости».

По ее словам, в группу работающих на пожарах в Югре спасателей входят 19 человек. Они 24 июля на вертолете прилетели на реку Радом, которая находится в 180 километрах от города Нягань. Там пожарные увидели молодого медведя, у которого сгорела берлога. Животное в одну из вылазок нашло консервы, вскрыло их зубами. Так же косолапый съел оладьи.

«Когда медведь приходил, все забегали в охотничий домик (группа не помещалась в домике, многие спали в палатках. — прим. ред.), оттуда и велась съемка через окно. Такие визиты продолжались еще три ночи, и опергруппа шутила: нас в лагере было 19, а Миша был 20-м, поставили медведя на довольствие», — заявили в «Центроспасе».

На территории Югры с 2 августа из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. По последним данным, в округе зарегистрировали 66 действующих природных пожаров, 21 из них удалось локализовать на площади 34 760 гектаров. Об этом сообщил главк МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.