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    22 ноября 2020, 01:52

    «Едешь, скрежет страшный». Жильцы дома, где рухнул лифт, давно жаловались на проблемы

    Анастасия Кукова, Иван Степанов

    В доме в Курчатове Курской области, где сорвался лифт во время спасательной операции, проблемы носят системный характер. Как рассказали «360» жильцы подъезда, по несколько часов в лифте отсидел практически каждый.
    «Едешь, скрежет страшный». Жильцы дома, где рухнул лифт, давно жаловались на проблемы

    Александр Мачихин, это его теща попала в реанимацию после поломки лифта, заявил, что грузоподъемность механизма рассчитана на 500 кг, и две женщины с коляской и маленькими детьми не могли весить полтонны.

    «В нашем доме ситуация проблематичная. То есть, кнопка вызова лифта не работает. Достучались до вахтерши, если бы не она, могли бы часами сидеть. Кнопка в лифте вызова техников тоже не работает. Много раз жаловались, проблема эта старая. Недавно тесть с маленькой девочкой и двумя мужчинами застревал в лифте. Также доставали», — сообщил мужчина.

    «Едешь, скрежет страшный». Жильцы дома, где рухнул лифт, давно жаловались на проблемы | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Александр уточнил, что вызванная скорая приехала довольно быстро, через 10-15 минут. Сейчас его теща находится в больнице, ее «пичкают обезболивающими», диагноз до сих пор не поставлен. Предположительно, у нее перелом таза и плеча, а также трещина в бедре.

    «Тещу просто бог спас, она уже голову высунула, когда лифт двинулся, ее втянуло в кабину и она просто упала», — взволнованно сообщил мужчина.

    Жильцы подъезда Нина и Василий Климов подтвердили застарелый характер проблемы.

    «Едешь, скрежет страшный». Жильцы дома, где рухнул лифт, давно жаловались на проблемы | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Со слов механика по лифтам управляющая компания на ремонт лифтов денег не выделяет. Обслуживание на очень низком уровне. Поэтому сегодня сильно пострадал женщина», — заявил Василий.

    Нина сообщила, что раньше в подъезде была лифтерная, потом ее без согласия жильцов убрали.

    «Связи из лифта с техниками нет, потому что лифтерную убрали. Она по проекту должна находиться в цокольном этаже. Люди застревают почти каждый день. В доме 16 этажей. Им лишь бы денег собрать побольше, а работать поменьше», — подчеркнул Василий.

    Еще одна соседка Дарья Фалина рассказала, что и сама застревала в лифте.

    «Едешь, скрежет страшный». Жильцы дома, где рухнул лифт, давно жаловались на проблемы | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Сидели чуть больше часа. Кнопка вызова не работает. Муж колотил в дверь руками и ногами, услышал вахтер и вызвал ремонтников», — рассказал женщина.

    Татьяне Урицкой как-то довелось просидеть в лифте два часа.

    «Едешь, скрежет страшный». Жильцы дома, где рухнул лифт, давно жаловались на проблемы | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Кому жаловаться? Вахтеры не обязаны даже ремонтников вызывать. Муж помог выбраться. Связь внутри лифта не работает», — рассказала она.

    Надежда Пашкова подтвердила, что пассажирские лифты ломаются часто. Про грузовой она точно не знает. Пользуется редко, так как боится.

    «Едешь, скрежет страшный». Жильцы дома, где рухнул лифт, давно жаловались на проблемы | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    «Едешь, скрежет страшный. Мы застревали с прогулочной коляской. Сеть в лифте не ловит, дозвониться невозможно. Когда проходят люди, начинаешь стучать. Страшно, свет гаснет. Техник нас поднял. Час просидели между восьмым и девятым этажом. Три дня назад грузовой сломался, застрял мой супруг, за полчаса достали. После того, что случилось сегодня, буду только по лестнице спускаться. Платим за квартиру и капремонт, но лифты везде меняют кроме нас», — пожаловалась она.

    Сегодня грузовой лифт в этом доме застрял между первым и вторым этажом. При попытке извлечения людей из кабины, она неожиданно и резко начала движение вниз. В результате пострадала пожилая женщина.