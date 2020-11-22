«Едешь, скрежет страшный». Жильцы дома, где рухнул лифт, давно жаловались на проблемы

В доме в Курчатове Курской области, где сорвался лифт во время спасательной операции, проблемы носят системный характер. Как рассказали «360» жильцы подъезда, по несколько часов в лифте отсидел практически каждый.

Александр Мачихин, это его теща попала в реанимацию после поломки лифта, заявил, что грузоподъемность механизма рассчитана на 500 кг, и две женщины с коляской и маленькими детьми не могли весить полтонны.

«В нашем доме ситуация проблематичная. То есть, кнопка вызова лифта не работает. Достучались до вахтерши, если бы не она, могли бы часами сидеть. Кнопка в лифте вызова техников тоже не работает. Много раз жаловались, проблема эта старая. Недавно тесть с маленькой девочкой и двумя мужчинами застревал в лифте. Также доставали», — сообщил мужчина.

Источник фото: телеканал «360»

Александр уточнил, что вызванная скорая приехала довольно быстро, через 10-15 минут. Сейчас его теща находится в больнице, ее «пичкают обезболивающими», диагноз до сих пор не поставлен. Предположительно, у нее перелом таза и плеча, а также трещина в бедре.

«Тещу просто бог спас, она уже голову высунула, когда лифт двинулся, ее втянуло в кабину и она просто упала», — взволнованно сообщил мужчина.

Жильцы подъезда Нина и Василий Климов подтвердили застарелый характер проблемы.

Источник фото: телеканал «360»

«Со слов механика по лифтам управляющая компания на ремонт лифтов денег не выделяет. Обслуживание на очень низком уровне. Поэтому сегодня сильно пострадал женщина», — заявил Василий.

Нина сообщила, что раньше в подъезде была лифтерная, потом ее без согласия жильцов убрали.

«Связи из лифта с техниками нет, потому что лифтерную убрали. Она по проекту должна находиться в цокольном этаже. Люди застревают почти каждый день. В доме 16 этажей. Им лишь бы денег собрать побольше, а работать поменьше», — подчеркнул Василий.

Еще одна соседка Дарья Фалина рассказала, что и сама застревала в лифте.

Источник фото: телеканал «360»

«Сидели чуть больше часа. Кнопка вызова не работает. Муж колотил в дверь руками и ногами, услышал вахтер и вызвал ремонтников», — рассказал женщина.

Татьяне Урицкой как-то довелось просидеть в лифте два часа.

Источник фото: телеканал «360»

«Кому жаловаться? Вахтеры не обязаны даже ремонтников вызывать. Муж помог выбраться. Связь внутри лифта не работает», — рассказала она.

Надежда Пашкова подтвердила, что пассажирские лифты ломаются часто. Про грузовой она точно не знает. Пользуется редко, так как боится.

Источник фото: телеканал «360»

«Едешь, скрежет страшный. Мы застревали с прогулочной коляской. Сеть в лифте не ловит, дозвониться невозможно. Когда проходят люди, начинаешь стучать. Страшно, свет гаснет. Техник нас поднял. Час просидели между восьмым и девятым этажом. Три дня назад грузовой сломался, застрял мой супруг, за полчаса достали. После того, что случилось сегодня, буду только по лестнице спускаться. Платим за квартиру и капремонт, но лифты везде меняют кроме нас», — пожаловалась она.

Сегодня грузовой лифт в этом доме застрял между первым и вторым этажом. При попытке извлечения людей из кабины, она неожиданно и резко начала движение вниз. В результате пострадала пожилая женщина.